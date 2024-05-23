Орловские травматологи осваивают новые методы работы
20 мая эти специалисты отметили профессиональный праздник.
20 мая в России отметили Всемирный день травматолога. В Орле экстренную помощь могут оказать в травмпунктах в больнице Семашко и Боткина. Летом к стандартным переломам, вывихам и растяжениям добавляются еще укусы собак и клещей.
Орловские травматологи осваивают новые методы работы. С прошлого года в больнице Семашко выполняются операции по эндопротезированию коленного сустава. В 2024 году на них выделено порядка 30 квот.
Как отмечает заведующий травматологическим отделением больницы имени Семашко Борис Мордвинов, сегодня такие операции стали рутинным делом. Пациенты выписываются на пятый – седьмой день после операции.