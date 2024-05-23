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19:30, 21 мая 2024 года Орловские травматологи осваивают новые методы работы 20 мая эти специалисты отметили профессиональный праздник.







20 мая в России отметили Всемирный день травматолога. В Орле экстренную помощь могут оказать в травмпунктах в больнице Семашко и Боткина. Летом к стандартным переломам, вывихам и растяжениям добавляются еще укусы собак и клещей.



Орловские травматологи осваивают новые методы работы. С прошлого года в больнице Семашко выполняются операции по эндопротезированию коленного сустава. В 2024 году на них выделено порядка 30 квот.



Как отмечает заведующий травматологическим отделением больницы имени Семашко Борис Мордвинов, сегодня такие операции стали рутинным делом. Пациенты выписываются на пятый – седьмой день после операции.





Владимир Маряшин



