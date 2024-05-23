Рабочие получили травмы на сахарном заводе в Орловской области
Следователи организовали проверку.
Фото: СУ СК России по Орловской области
В Орловской области организована доследственная проверка после получения травм различной степени тяжести работниками завода по производству сахара, сообщили в СУ СК РФ по региону. Действия ответственных проверяют по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
По предварительной информации, 20 мая 2024 года во время сварочных работ в цеху обрушилась часть металлических конструкций. В результате пострадали несколько рабочих.