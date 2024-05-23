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16:25, 21 мая 2024 года В Орле прошла арт-ярмарка "Кладенец" Культурное мероприятие посетили сотни жителей и гостей города.







В Орле в третий раз прошла арт-ярмарка "Кладенец". Сотни жителей и гостей города посетили это масштабное культурное мероприятие. Организаторы подготовили интересную и разнообразную программу, которая понравилась как взрослым, так и детям. Каждый посетитель мог увидеть творения народных мастеров, послушать музыку, выпить чаю, занять детей увлекательными активностями и, конечно же, уйти с подарком. Подробнее о ярмарке расскажет Эва Стасюлевич.





Эва Стасюлевич



