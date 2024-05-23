В Болхове для воспитанников "Острова детства" организовали игру в лазертаг
Посоревноваться ребятам предложило региональное отделение ДОСААФ России.
Воспитанники Болховского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Остров детства", сыграли лазертаг. Посоревноваться ребятам предложило региональное отделение ДОСААФ России.
В "Острове детства" проживает 71 воспитанник, и такой подарок пришелся ребятам по душе. Ранее аналогичное соревнование провели для воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Теплый дом".
Также болховские ребята погрузились с аквалангом в рамках в рамках проекта "Подводный космос. Дайвинг детям".