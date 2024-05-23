В городском парке Орла для посещения доступны 12 аттракционов

Все они прошли проверку.

В городском парке Орла начался сезон аттракционов. Для посещения доступны 12 развлекательных устройств. Также есть один батутный комплекс. Все они прошли проверку.





После трех лет простоя вернулся аттракцион "Мини-вальс ракушки". Он прошел полную модернизацию.





Аттракционы в парке — советских времен. В 2022 году прокуратура настаивала закрыть их все. Пристальное внимание правоохранителей к каруселям началось после трагической гибели 17-летней девушки на "Орбите". Ответить на вопрос, как она выпала из кресла, так и не смогли.



Аттракционами горпарка ежегодно пользуются порядка 20 тысяч орловцев.