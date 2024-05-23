Главная » Новости



8:30, 22 мая 2024 года За четыре месяца на Орловщине ввели более 120 тысяч квадратных метров жилья Итоги работы подвели в Минстрое РФ.



Фото: пресс-служба губернатора

За первые четыре месяца 2024 года в Орловской области ввели в эксплуатацию 121,7 тысяч квадратных метров жилья. Из них 49,1 тысяч квадратных метров приходится на многоквартирные дома и 72,6 тысячи - на индивидуальное строительство.



Как отмечает инфопортал Орловской области, особенно заметен рост в сфере индивидуального жилищного строительства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ввод индивидуального жилья увеличился почти 19%.



На данный момент от годового планового показателя ввода жилья выполнено 38%.





