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15:30, 21 мая 2024 года В Орле начали судить Александра Коршунова Экс-начальнику управления ГИБДД по Орловской области предъявлены обвинения по трем статьям.





21 мая в Орле начался судебный процесс над бывшим начальником управления регионального ГИБДД Александром Коршуновым. Обвиняемый с 2023 года находился в московском СИЗО.



По информации ГТРК "Орел", процесс может занять больше месяца.



Александру Коршунову предъявлены обвинения по трем статьям: мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и незаконное участие в предпринимательской деятельности.



По версии следствия, в течение 12 лет он лично и через свое доверенное лицо управлял шестью фирмами, покровительствуя им в деятельности, а также зарабатывал на госконтрактах и не исполнял обязанности в юридическом институте имени Лукьянова.





