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20:57, 21 мая 2024 года В Орле планируют установить пять бетонных укрытий для населения Каждое вместит до 18 человек.





В Орле прорабатывается вопрос изготовления и установки первых пяти уличных укрытий из бетона вместимостью до 18 человек. Об этом сайту "Вести-Орел" сообщили в областной администрации.



Укрытия смогут защитить население от падения обломков и осколков беспилотных летательных аппаратов и ракетоносителей, образовавшихся в результате их уничтожения средствами ПВО.



Укрытия планируется разместить в парке Победы и в Детском парке, вблизи театра имени Тургенева, а также рядом с остановками общественного транспорта в сквере Комсомольцев и сквере генерала Ермолова.





