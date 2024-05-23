Главная » Новости



19:00, 21 мая 2024 года В Орловской области разыскивают подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления МВД распространило ориентировку на Виктора Ширяева.



Фото: УМВД России по Орловской области

В Орловской области разыскивают подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. ОМВД России по Верховскому району распространило ориентировку на Ширяева Виктора Людвиговича, 1956 года рождения, уроженца города Ухта Республики Коми.



Приметы: на вид 60–65 лет, рост 170–175 сантиметров, среднего телосложения, лицо худое вытянутое, волосы прямые короткие, темного цвета с проседью, брови прямые густые, нос прямой, глаза темные.



Особые приметы: имеются татуировки в виде изображения "Щит и меч" на предплечье правой руки, на пальцах кисти левой руки буквы "СЛОН".



Всех, располагающих какой-либо информацией о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить по номерам 02 (с мобильного 102), 8 (48676) 2-32-90. Конфиденциальность гарантирована.





