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19:00, 21 мая 2024 года

В Орловской области разыскивают подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления

МВД распространило ориентировку на Виктора Ширяева.

Фото: УМВД России по Орловской области

В Орловской области разыскивают подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. ОМВД России по Верховскому району распространило ориентировку на Ширяева Виктора Людвиговича, 1956 года рождения, уроженца города Ухта Республики Коми.

Приметы: на вид 60–65 лет, рост 170–175 сантиметров, среднего телосложения, лицо худое вытянутое, волосы прямые короткие, темного цвета с проседью, брови прямые густые, нос прямой, глаза темные.

Особые приметы: имеются татуировки в виде изображения "Щит и меч" на предплечье правой руки, на пальцах кисти левой руки буквы "СЛОН".

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