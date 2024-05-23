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15:00, 21 мая 2024 года На Орловщине прогнозируют грозы и град Непогода ожидается 22 мая.





Завтра до Орловской области дойдет холодный фронт из Москвы. Синоптики ожидают кратковременные дожди, грозы и град.



Как сообщает Орловский гидрометцентр, 22 мая в регионе ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами туман, днем кратковременные дожди, местами грозы, град. При грозах ветер местами может достигать порывов 15 – 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью: от 7 до 12 градусов, днем от 22 до 27 градусов.



23 мая существенных осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от 9 до 14 градусов, днем от 20 до 25 градусов.



24 мая осадков тоже не ждут. В ночное время температура составит 5 – 10 градусов тепла, днем воздух прогреется до значений в 18 – 23 градуса.





