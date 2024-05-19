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12:41, 19 мая 2024 года В Орле прошел областной этап конкурса дружин юных пожарных Будущие спасатели показали, как действовать в экстренной ситуации.







Во Дворце пионеров имени Гагарина областного центра собрались десять лучших дружин юных пожарных. Ранее они стали лучшими в своих районах.



– Это самый лучший способ изнутри рассказать как сделать так чтобы наши с вами близкие были в безопасности, как сделать так чтобы наши дети были готовы к любой экстремальной ситуации, - отметила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталия Акулова.



Конкурс состоял из двух этапов. Жюри оценивало визитную карточку каждой команды. Ребята поучаствовали в викторине и мастер-классе по оказанию первой медицинской помощи.





Антон Сорокин



