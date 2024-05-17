Орловские ученые получат полмиллиарда рублей на проект
Им руководит профессор ОГУ Андрей Абрамов.
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Проект заведующего лабораторией клеточной физиологии и патологии ОГУ имени Тургенева Андрея Абрамова стал победителем 10-й программы мегагрантов. Об этом рассказалгубернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 17 мая.
На конкурс было прислано 89 заявок, победителями стали 8, среди них – орловский. Проект направлен на изучение последствий ряда заболеваний, вызывающих, в том числе гибель клеток в головном мозге.
– Получили 500 миллионов рублей. Ежегодно по 100 миллионов финансирование. Хочу пожелать успехов, - отметил Клычков.