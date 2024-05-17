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20:37, 17 мая 2024 года Орловские ученые получат полмиллиарда рублей на проект Им руководит профессор ОГУ Андрей Абрамов.



Фото: архив

Проект заведующего лабораторией клеточной физиологии и патологии ОГУ имени Тургенева Андрея Абрамова стал победителем 10-й программы мегагрантов. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 17 мая.



На конкурс было прислано 89 заявок, победителями стали 8, среди них – орловский. Проект направлен на изучение последствий ряда заболеваний, вызывающих, в том числе гибель клеток в головном мозге.



– Получили 500 миллионов рублей. Ежегодно по 100 миллионов финансирование. Хочу пожелать успехов, - отметил Клычков.





Вести-Орёл



