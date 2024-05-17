Под Орлом водитель автобуса отказался принять оплату по карте
Перевозчика оштрафуют.
Фото: скриншот из видео "Организатор перевозок"
15 мая сотрудники казенного учреждения "Организатор перевозок" провели выездную проверку межмуниципального маршрута №363 "Орел – Большая Куликовка".
Как стало известно в ходе рейда, при посадке в автобус на остановке "Женский монастырь" водитель не стал принимать оплату по карте и заявил, что проехать можно только по проездному и за наличку. Причину отказа мужчина не пояснил, сообщаетсяв соцсетях КУ ОО "Организатор перевозок".
В итоге перевозчик будет оштрафован за несоблюдение условий контракта.