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17:09, 17 мая 2024 года Улицы Орла "поплыли" после дождя и града Обильные осадки выпали 17 мая.







В областном центре 17 мая выпал крупный град и дождь. Фото и видео ледяных осадков публиковали орловцы в соцсетях.



Большое количество воды осталось на дорогах. Автомобилисты были вынуждены ездить по огромным лужам, а пешеходы переходить дорогу в центре города чуть ли не вплавь.



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Сергей Силаев



