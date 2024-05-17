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18:00, 17 мая 2024 года В Орловской области провели серию мастер-классов по регби Один из уроков прошел в Краснозвездинской школе Орловского округа.







В Орловской области стартовали мастер-классы по регби для школьников. Занятия проводят тренеры Орловской областной федерации регби совместно с представителями "Движения первых". Цель проекта - дать возможность юным орловцам развиваться по всем направлениям.



На занятиях школьникам объясняют, что такое "корзиночка" из рук, как сделать пас назад и правильно передать мяч партнеру. Это лишь малая часть того, что нужно знать о регби.



Первые занятия - разминочные. Ученики внимательно повторяют за преподавателями упражнения, чтобы лучше понять тонкости игры.



Мастер-классы по регби в школах будут продолжаться. Федерация открыта для всех желающих более глубоко изучить этот вид спорта.





Анастасия Дорохова



