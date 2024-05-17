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16:20, 17 мая 2024 года В Москве юного орловца наградили за спасение приятеля Дмитрию Морозу вручили нагрудный знак "Горячее сердце".



Фото: пресс-служба Музея Победы

В Музее Победы в Москве наградили лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце». Нагрудный знак получил десятилетний орловец Дмитрий Мороз.



Напомним, что в феврале 2023 года в деревне Нижняя Лужна едва не случилась трагедия – под лед в месте с сильным течением провалился школьник. Дмитрий Мороз лег на лед и начал тянуть товарища. На берег Дима вытащил Вадима еще в сознании. Вспомнил, что нельзя давать замерзшему человеку терять сознание. Третьеклассник потащил мальчика в сторону дома. Когда силы иссякли, босиком побежал звать подмогу. Дальше в дело вмешались взрослые.



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