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15:30, 17 мая 2024 года Сенатор Елена Перминова возложила цветы к Вечному огню в Орловской области Она посетила мемориал танкистам-гвардейцам в Мценском районе.



Фото: пресс-служба областного Совета

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова посетила мемориальный комплекс танкистам-первогвардейцам во Мценском районе. Ее сопровождал первый вице-спикер регионального парламента Михаил Вдовин, который рассказал о подвиге советских танкистов в годы Великой Отечественной войны у деревни Первый воин.



Вместе они возложили цветы к Вечному огню и осмотрели мемориальный комплекс, где увековечены имена героев. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.



Михаил Вдовин подчеркнул, что многие люди останавливаются здесь, чтобы возложить цветы и прочитать информацию на мемориальных плитах. Это очень важно для тех, кто бережно хранит память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.





