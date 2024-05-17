Сенатор Елена Перминова возложила цветы к Вечному огню в Орловской области
Она посетила мемориал танкистам-гвардейцам в Мценском районе.
Фото: пресс-служба областного Совета
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова посетила мемориальный комплекс танкистам-первогвардейцам во Мценском районе. Ее сопровождал первый вице-спикер регионального парламента Михаил Вдовин, который рассказал о подвиге советских танкистов в годы Великой Отечественной войны у деревни Первый воин.
Вместе они возложили цветы к Вечному огню и осмотрели мемориальный комплекс, где увековечены имена героев. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Михаил Вдовин подчеркнул, что многие люди останавливаются здесь, чтобы возложить цветы и прочитать информацию на мемориальных плитах. Это очень важно для тех, кто бережно хранит память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.