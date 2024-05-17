В Орле начинается суд над главой регионального управления ГИБДД Александром Коршуновым

Заседание назначено на 21 мая.

Уголовное дело начальника управления ГИБДД по Орловской области Александра Коршунова будут рассматривать в Орле. Оно уже поступило в Советский суд.

Первое заседание назначено на 21 мая. Александра Коршунова обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности.