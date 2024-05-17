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12:00, 17 мая 2024 года Орловским педагогам в два раза увеличили выплаты за классное руководство Из федерального бюджета Орловщине дополнительно выделили более 47 миллионов рублей.



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Орловским учителям в два раза увеличили выплаты за классное руководство и кураторство. Дополнительные средства в размере 47,4 миллиона рублей были выделены из федерального бюджета. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.



Деньги направят на ежемесячные выплаты классным руководителям в школах и кураторам групп в техникумах и колледжах в населенных пунктах, где живет менее 100 тысяч человек. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Напомним, что с 1 марта размер таких ежемесячных выплат был увеличен с 5 до 10 тысяч рублей. Решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал по итогам Послания Федеральному Собранию в конце февраля.





