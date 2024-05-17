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12:30, 17 мая 2024 года Нападающий ФК "Орел" стал лучшим игроком своей группы Второй лиги в апреле Отличился Евгений Рагулькин.





Нападающий ФК "Орел" Евгений Рагулькин стал лучшим игроком LEON Второй лиги "Б" группы 3 за апрель. Об этом сообщили на сайте соревнований. В апреле форвард забил гол в проигранном матче с "Композитом". Вышел в старте во всех четырех матчах.



Напомним, что следующий матч ФК "Орел" проведет в гостях против ФК "Сахалин" 19 мая. Матч начнется в 8:00 по московскому времени. Трансляция будет организована в социальных сетях лиги.





