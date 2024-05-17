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17:00, 17 мая 2024 года Под Орлом трех человек осудили за мошенничество с землей Двое приговорены к реальным срокам, третий отделался условным.





Колпнянский районный суд признал трех местных жителей виновными в мошенничестве.



Как рассказали в прокуратуре Орловской области, осужденные незаконно оформили доверенности на право совершения сделок с земельными долями, находившимися в собственности трех местных жителей. На основании этих документов подельники совершили сделки по отчуждению земельных паев граждан. Сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.



Первый фигурант осужден на пять лет и десять месяцев колонии общего режима, второй приговорен к трем годам. Третий отделался двухлетним условным сроком. Также они оштрафованы на суммы от 30 до 70 тысяч рублей.



Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.





