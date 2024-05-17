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10:20, 17 мая 2024 года Начальник Нарышкинской колонии взят под стражу в Орловской области Его подозревают в превышении должностных полномочий.





Суд избрал меру пресечения в отношении начальника ИК-5 УФСИН России по Орловской области, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Он взят под стражу. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.



Глава Нарышкинской колонии подозревается в том, что с декабря 2023 года по март 2024 давал подчиненным незаконные указания на беспрепятственный пронос одному из осужденных продуктов питания и других вещей без соответствующей документации. Также фигуранту вменяется то, что он на несколько дней обеспечил ему освобождение от работы в колонии через медицинскую часть учреждения.



Расследование продолжается. Фигуранту предъявлено обвинение.





