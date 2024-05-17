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10:15, 17 мая 2024 года В Орле на улице Веселой ограничили движение транспорта Это связано с работами по замене аварийного участка канализационной сети.



Фото: архив

В Орле из-за работ по замене аварийного участка канализационной сети временно ограничено движение транспорта по улице Веселой в районе дома № 6. пресс-службе орловской мэрии, на данном участке дороги в определенные периоды времени будет работать спецтехника, препятствующая проезду автомобилей. Как сообщили , на данном участке дороги в определенные периоды времени будет работать спецтехника, препятствующая проезду автомобилей. Временное ограничение для автолюбителей действует до 28 мая 2024 года.





