Главная » Новости



13:00, 17 мая 2024 года Орловский врач напомнила основные симптомы для обращения к пульмонологу Юлия Киселева рассказала, как уберечь дыхательную систему от заболеваний.







В России 17 мая ежегодно отмечается День пульмонолога. Это достаточно молодое направление в медицине, ему около 30 лет.



Легкие – основной орган доставки кислорода в организм. Кислородное голодание негативно влияет на все органы человека, в первую очередь от гипоксии страдает головной мозг.



Основным симптомом для обращения к врачу является кашель. Острый кашель длится в течение месяца, хронический – более трех. Если кашель начинает затягиваться, начинает менять характер, появляется мокрота зеленоватого, "ржавого" цвета, с прожилками крови – то это повод немедленно посетить поликлинику.



При курении сигарет и вейпов страдают не только легкие – может возникнуть сердечная недостаточность.



Еще одна опасность для легких – период цветения деревьев в апреле и мае, а также цветение трав в августе. Аллергия может привести к бронхиальной астме.





Елена Степовая



