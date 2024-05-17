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13:00, 17 мая 2024 года

Орловский врач напомнила основные симптомы для обращения к пульмонологу

Юлия Киселева рассказала, как уберечь дыхательную систему от заболеваний.



В России 17 мая ежегодно отмечается День пульмонолога. Это достаточно молодое направление в медицине, ему около 30 лет.

Легкие – основной орган доставки кислорода в организм. Кислородное голодание негативно влияет на все органы человека, в первую очередь от гипоксии страдает головной мозг.

Основным симптомом для обращения к врачу является кашель. Острый кашель длится в течение месяца, хронический – более трех. Если кашель начинает затягиваться, начинает менять характер, появляется мокрота зеленоватого, "ржавого" цвета, с прожилками крови – то это повод немедленно посетить поликлинику.

При курении сигарет и вейпов страдают не только легкие – может возникнуть сердечная недостаточность.

Еще одна опасность для легких – период цветения деревьев в апреле и мае, а также цветение трав в августе. Аллергия может привести к бронхиальной астме.


Елена Степовая
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