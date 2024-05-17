Храму в Орле подарили икону с частицей мощей Иннокентия Московского
Святыню вручили представители Императорского палестинского православного общества.
Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.
Представители Императорского палестинского православного общества Александр Панин и Семен Ваксман передали в дар Свято-Введенскому женскому монастырю икону с частицей мощей великого просветителя и миссионера Иннокентия Московского. Как отметили в Орловской митрополии, верующие уже могут поклониться святыне.
Святитель Иннокентий, митрополит Московский — первый епископ Камчатки, Якутии, Приамурья и Русской Америки, выдающийся миссионер, способствовавший освоению Дальнего Востока и просвещению его коренных народов.