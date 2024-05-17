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11:30, 17 мая 2024 года Орловцы отправили аквапосылку в окрестности Часова Яра Всего на фронт доставили 30 тонн питьевой воды.



Фото: скриншот из видео Сергея Лежнева

Из Орловской области на передовую отправили еще 30 тонн бутилированной питьевой воды. Аквагруз передали бойцам, которые сражаются в окрестностях Часова Яра и на Соледарском направлении. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



- Фактор своевременного обеспечения войск водой невозможно переоценить. Это надежный союзник, помощник на фронте. Особое значение водоснабжение приобретает при активных боевых действиях, - отметил глава региона.



Губернатор поблагодарил всех, кто помогает нашим бойцам. Клычков подчеркнул, что Орловская область ценит самоотверженность, мужество и героизм воинов, которые сражаются на передовой.





