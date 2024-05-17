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9:30, 17 мая 2024 года В Орловской области перевыполняется план расселения аварийного жилья Одновременно продолжается благоустройство общественных территорий.





В 2024 году в Орловской области продолжают реализацию программы по расселению из аварийного жилья. На сегодня регион идет с перевыполнением плана на 146% по площади расселяемого фонда и на 183% по количеству граждан.



Планируют власти не отставать и по региональному проекту комфортной городской среды. В регионе должны благоустроить 98 дворов и 42 общественные территории. На эти цели выделят 171,4 миллиона рублей.





