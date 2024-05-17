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9:00, 17 мая 2024 года

В Орле обсудили вопросы обеспечения первичной медико-санитарной помощи

Беседы и встречи прошли в рамках акции "Профилактический щит страны".


В Орловской области с рабочим визитом находится делегация Совета Федерации. 16 мая в рамках акции "Профилактический щит страны" обсуждали вопросы оказания первичной медико-санитарной помощи.

Стороны обратили внимание на то, что в последние годы новым вектором развития здравоохранения стала превентивная медицина. Особое внимание уделяется профилактике и раннему выявлению заболеваний.
Инна Святенко, заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ: "Борьба с сахарным диабетом, раннее выявление онкологических заболеваний и многое другое, что дает возможность увеличить продолжительность и качество жизни".
Как отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков, за последние годы в рамках реализации национальных проектов удалось существенно улучшить материально-техническую базу системы здравоохранения.

В рамках общественного проекта представители Совета Федерации встретились в Орле с главами городских и районных медучреждений, главврачами и студентами. Обсудили качество оказания медицинской помощи. Волнует медиков и модернизация перинатальных центров, детских поликлиник. Обсудили и медицину в школе.
Ольга Забралова, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике: "Я считаю, что это правильно — совместить оказание помощи в первичном звене. Если мы будем проходить диспансеризацию в школе, мы разгрузим и родителей, разгрузим врачей, мы сэкономим время и кадры".
Еще одним острым вопросом стало привлечение кадров первичного звена, обновления стандартов оказания медицинской помощи. Сейчас начинают разрабатывать стандарт оснащения.
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