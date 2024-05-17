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21:05, 16 мая 2024 года В квартире поселка Хотынец провалился пол И покосились межкомнатные стены.







ЧП произошло вечером 15 мая в одной из двухэтажек райцентра. Хозяйка Галина Побежимова обнаружила проблему вернувшись с работы.



– Увидела то, что пол ушел и что-то шумит. Я поняла, что это вода. Подняла люк на кухне, а там вода бьет ключом, - рассказала жительница Хотынца Галина Побежимова.



В такой квартире оставаться было небезопасно, поэтому администрация приняла решение временно переселить жителей всего подъезда. В нем проживают 13 человек. Квартиру осмотрела комиссия из представителей УК, районной администрации и департамента ЖКХ региона.



– Естественно, квартиру обследуют, выделят денежные средства, квартиру отремонтируют. Заодно проведут обследование, чтобы другие собственники дома не переживали, - сказала руководитель управляющей компании Нина Шохина.



По чьей вине произошло ЧП, установит прокуратура. По предварительным данным, сдвиг случился из-за разрушения конструкции, удерживающей деревянный пол. Это не повлияло на бетонные межквартирные перекрытия. Эксперты выяснят, безопасно ли жить в двухэтажке 1970 года постройки. Комиссия приедет в Хотынец 17 мая.





Татьяна Тимохина



