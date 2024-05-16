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20:12, 16 мая 2024 года В Орле состоялся региональный этап кубка по мотоджимхане Это вид мотоциклетного спорта.







В областном центре прошел этап кубка региона по мотоджимхане. Основной задачей спортсменов было преодолеть заранее подготовленную трассу за меньшее время и без штрафов.



– Нужно пройти это правильно и на самое лучшее время. То есть у нас правильность и время, - поясняет администратор этапа кубка Орловской области по мотоджимхане Александра Базарнова.



Штрафы давались за сбитые конусы, касания земли ногой, падения. Участвовали спортсмены от 8 до 60 лет. Кубок региона продолжится летом, следующий этап запланирован на июль. Он пройдет в Мценске.





Анастасия Дорохова



