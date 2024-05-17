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8:00, 17 мая 2024 года Игумения орловского монастыря удостоена почетного звания Награду доставили из Москвы и передали матушке Олимпиаде (Рожновской).



Фото: Орловская митрополия

В преддверии Дня славянской письменности и культуры настоятельница Свято-Введенского женского монастыря в Орле игумения Олимпиада (Рожновская) была удостоена почетного звания "Заслуженный писатель". Высший нагрудной знак и благодарственное письмо она получила за книгу "Летописи Орловского Введенского монастыря" и значительный вклад в дело книгоиздания.



Почетную награду доставили из Москвы представители Императорского палестинского православного общества - Александр Панин и Семен Ваксман. Они передали слова признательности от лица председателя правления Союза писателей России Сергея Антипова.



В поздравлении, в частности, говорится, что летопись поразила ясным и подробным повествованием о жизни множества людей, связанных с обителью на протяжении всей 300-летней истории. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.





