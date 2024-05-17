Игумения орловского монастыря удостоена почетного звания
Награду доставили из Москвы и передали матушке Олимпиаде (Рожновской).
Фото: Орловская митрополия
В преддверии Дня славянской письменности и культуры настоятельница Свято-Введенского женского монастыря в Орле игумения Олимпиада (Рожновская) была удостоена почетного звания "Заслуженный писатель". Высший нагрудной знак и благодарственное письмо она получила за книгу "Летописи Орловского Введенского монастыря" и значительный вклад в дело книгоиздания.
Почетную награду доставили из Москвы представители Императорского палестинского православного общества - Александр Панин и Семен Ваксман. Они передали слова признательности от лица председателя правления Союза писателей России Сергея Антипова.
В поздравлении, в частности, говорится, что летопись поразила ясным и подробным повествованием о жизни множества людей, связанных с обителью на протяжении всей 300-летней истории. Об этом сообщаетинформационно-аналитический отдел Орловской митрополии.