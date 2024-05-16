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19:00, 16 мая 2024 года Орловцы присоединились к марафону скандинавской ходьбы Десятки любителей здорового образа жизни собрались в Парке Победы.



Фото: пресс-служба губернатора

Орловцы присоединились к международной акции "10 тысяч шагов к жизни". Спортивный марафон скандинавской ходьбы состоялся в Орле в Парке Победы 16 мая.



Инструктор по скандинавской ходьбе Вячеслав Пономарев провел зарядку с участниками марафона, а затем вместе с ними преодолел дистанцию в 10 000 шагов.



Как отмечает инфопортал Орловской области, акция «10 000 шагов к жизни» пропагандирует ходьбу как самый доступный способ повышения физической активности. Для этого не нужно дополнительное оборудование и оснащение. Акция соответствует принципу "Здоровье для всех!".





