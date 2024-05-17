Под Орлом благоустроят площадку рядом с детской школой

|
|пятница 17.05.2024 10:03:12
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
7:30, 17 мая 2024 года
Под Орлом благоустроят площадку рядом с детской школойЦена контракта превышает 1,4 миллиона рублей.
Фото: газета "Маяк"
В поселке Залегощь благоустраивают территорию возле детской школы искусств. Стоимость работ превышает 1,4 миллиона рублей. Об этом стало известно 16 мая на совещании с главами муниципалитетов.
На данный момент уже готова планировка территории, идет монтаж тротуарной плитки с бордюрами. Также подготовлено основание для резинового покрытия.
Специалисты проводят экспертизу качества асфальта. Выполнено более 70% запланированных работ. Об этом сообщает инфопортал Орловской области
.
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.