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7:30, 17 мая 2024 года Под Орлом благоустроят площадку рядом с детской школой Цена контракта превышает 1,4 миллиона рублей.



Фото: газета "Маяк"

В поселке Залегощь благоустраивают территорию возле детской школы искусств. Стоимость работ превышает 1,4 миллиона рублей. Об этом стало известно 16 мая на совещании с главами муниципалитетов.



Специалисты проводят экспертизу качества асфальта. Выполнено более 70% запланированных работ. Об этом инфопортал Орловской области. На данный момент уже готова планировка территории, идет монтаж тротуарной плитки с бордюрами. Также подготовлено основание для резинового покрытия.Специалисты проводят экспертизу качества асфальта. Выполнено более 70% запланированных работ. Об этом сообщает





