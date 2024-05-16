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18:00, 16 мая 2024 года В Орле прозвучала "Музыка добрых сердец" Благотворительный концерт состоялся в 12-й раз.







Артисты собрались в КДЦ "Металлург" 15 мая. Собранные средства пойдут на помощь детям, больным онкологией.



– Мой фестиваль я называю "шоу без сценария". Каждый раз это что-то новое. Я просто разговариваю с моим зрителем, и каждый раз это просто откровенный разговор, - отметила организатор мероприятия Наталья Куприянова.



Каждый год география расширяется. В 2024 году на сцене выступили творческие коллективы из Орла, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани и Брянска. Завершился фестиваль приглашением встретиться в 2025 году.





Мария Семак



