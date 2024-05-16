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17:00, 16 мая 2024 года

Жители Болхова обеспокоены состоянием городских мостов

Речь идет о Синицыном и Земляном мостах.



Жители Болхова обеспокоены состоянием городских мостов.

Первый из них – Синицын мост, названный так в честь его строителя Петра Васильевича Синицына. В 2018 году на его преображение из регионального дорожного фонда выделено было более 4,5 миллиона рублей. Сегодня местные жители жалуются на выбоины на дороге и постоянные лужи на их месте. Мэр Болхова Владимир Авилов отметил, что будет создан уклон, чтобы вода уходила в дренажную систему.

Жители города также просят заняться Земляным мостом. Тротуар с одной стороны здесь ушел вниз. В 2023 году на Земляную гору зашла техника – за благоустройство общественного пространства проголосовали болховчане. В рамках ремонта на одной стороне переправы удалось уложить плитку, а другая осталась нетронутой.

Владимир Авилов отметил, что в третьем квартале 2024 года будут закладывать проектно-сметную документацию на текущий ремонт моста. Ремонт части переправы планируют сделать весной 2025 года.


Юлия Опанасюк
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