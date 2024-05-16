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15:30, 16 мая 2024 года В Орле искали безбилетных пассажиров Рейд прошел в автобусах и троллейбусах.



Фото: администрация города Орла

В Орле прошел рейд по выявлению безбилетных пассажиров. Проверки организовали на двух маршрутах общественного транспорта: в автобусах № 9 и троллейбусах № 6. Как сообщили в администрации Орла, не выявлено ни одного случая безбилетного проезда.



В настоящее время штраф за проезд без билета - 200 рублей. Стоимость проезда в городском общественном транспорте при оплате картой составляет 25 рублей, а наличными - 28 рублей. В орловской мэрии подчеркнули, что рейды по выявлению безбилетников будут проводиться регулярно.





