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11:35, 16 мая 2024 года В Орловской области отменили "Троицкие хороводы" Такое решение приняли на совещании с главами муниципальных образований.



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В Орловской области было принято решение отказаться от проведения традиционного фольклорного фестиваля "Троицкие хороводы в Орловском полесье". Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", об этом объявили 16 мая на совещании с участием глав муниципальных образований. Как отметил губернатор Андрей Клычков, в текущей ситуации безопасность людей имеет первостепенное значение. По его мнению, отказ от масштабного празднования Троицы является логичным и обоснованным шагом.





