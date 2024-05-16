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11:33, 16 мая 2024 года
Орловские и луганские полицейские "накрыли" колл-центр мошенников в ИзвариноОт действий злоумышленников пострадали шесть орловцев.
Видео: МВД России
Полицейские из Орловской области и Луганской Народной Республики совместно пресекли работу колл-центра мошенников в Изварино. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
От действий злоумышленников пострадали шесть орловцев. Совместно они лишились порядка миллиона рублей.
Ранее задержали пятерых подозреваемых. В Изварино "накрыли" двух организаторов преступной группы.
В ходе обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты, документация, банковские карты и другие улики.