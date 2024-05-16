Орловские и луганские полицейские "накрыли" колл-центр мошенников в Изварино

От действий злоумышленников пострадали шесть орловцев.

Видео: МВД России

Полицейские из Орловской области и Луганской Народной Республики совместно пресекли работу колл-центра мошенников в Изварино. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.



От действий злоумышленников пострадали шесть орловцев. Совместно они лишились порядка миллиона рублей.



Ранее задержали пятерых подозреваемых. В Изварино "накрыли" двух организаторов преступной группы.



В ходе обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты, документация, банковские карты и другие улики.