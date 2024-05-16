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15:00, 16 мая 2024 года Орловские школьники отправят на фронт тысячу окопных свечей Посылку бойцам доставят активисты Народного фронта.



Фото: скриншот из видео Народного фронта Орловской области

Народный фронт Орловской области передаст в зону СВО 1000 окопных свечей. Производство организовал волонтерский отряд школы №5 города Орла. Как рассказала депутат областного Совета Ирина Гоцакова, в изготовлении свечей участвует каждый ученик.



- В ближайшее время мы вместе с волонтерами и партнерами проекта: "Все для Победы!" доставим окопные свечи нашим мобилизованным ребятам. Там они не только согреют бойцов, но и обеспечат тепло и свет в блиндажах, - отметили в Народном фронте.



Напомним, что окопные свечи освещают, обеспечивают тепло и помогают бойцам приготовить еду, нагреть воду в землянке или окопе. Их пламя может гореть до восьми часов.









