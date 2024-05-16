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14:00, 16 мая 2024 года

Орловские подростки смогут официально устроиться на летнюю подработку

О нюансах оформления рассказал начальник управления труда и занятости департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Александр Сотников.



Временная занятость подростков в свободное от учебы время – одно из основных направлений профильной областной программы. Принять в ней участие могут подростки в возрасте от 14 до 18 лет.

В 2023-м году подзаработать смогли 2,1 тысячи подростков.

Если подросток устраивается в рамках областной программы, то помимо основной зарплаты он получает ежемесячную надбавку в размере полутора тысяч рублей от службы занятости.

Для трудоустройства нужно посетить центр занятости. С собой ему нужно иметь паспорт, трудовую книжку, если таковая имеется, СНИЛС, согласие одного из родителей или опекунов (в случае детей-сирот нужно согласие органов опеки и попечительства), справку из школы, справку от терапевта о допуске к соответствующему виду работ.

Чаще всего школьникам и студентам предлагают поучаствовать в благоустройстве школ, общественных территорий.

Вакансии для временной занятости подростков регулярно публикуются на сайте департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.
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