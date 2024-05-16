В Орловской области за сутки сгорели две машины и гараж

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14:30, 16 мая 2024 года
В Орловской области за сутки сгорели две машины и гаражНа ликвидацию огня выезжали сотрудники МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
За прошедшие сутки орловские спасатели дважды выезжали на тушение автомобилей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, возгорания произошли в Орле и Колпнянском районе.
Первый пожар был зафиксирован в 13:44 в Орле на улице Веселой. Загорелся автомобиль "Нива Шевроле". На место происшествия прибыли сотрудники 1-й пожарно-спасательной части города. Выгорел подкапотный отсек. Никто не пострадал. Причина ЧП устанавливается.
В 18:36 поступило сообщение о возгорании "Лады Приоры" в поселке Колпна. К моменту прибытия пожарных автомобиль горел открытым пламенем. Никто не пострадал. На месте работали сотрудники 23-й ПСЧ Колпнянского района.
Также 15 мая в Ливнах из-за замыкания электропроводки сгорел гараж. По информации орловского МЧС, в огне никто не пострадал.