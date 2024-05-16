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10:08, 16 мая 2024 года

В Орле раскрыли кражу золота из ювелирного магазина и храма

В преступлениях подозревается житель Мордовии.


Видео: УМВД России по Орловской области

В Орле житель Республики Мордовия подозревается в грабеже и кражах.

Как сообщили в управлении МВД России по региону, в ноябре 2022 года на улице Металлургов ограбили ювелирный магазин. Фигурант разбил витрину и забрал золотые украшения на сумму более миллиона рублей. До этого мужчина несколько раз посетил заведение и спланировал ограбление. Скрылся он на машине, которую нашел с помощью сервиса поиска попутчиков.

Также полицейские установили, что мужчина причастен к краже золота из храма в Орле, совершенной в 2020 году. Мужчина проник туда ночью, разбив стекло.

Фигурант подозревается в шести преступлениях на территории пяти субъектов РФ. Похищенное сбывалось им в ломбардах на территории других регионов.

Мужчина отправлен в СИЗО. Расследования продолжаются.
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