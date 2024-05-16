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12:00, 16 мая 2024 года

В ландшафтном сквере "Дворянское гнездо" в Орле установят новый арт-объект

Это скамейка Лаврецкого со скульптурным изображением Лизы Калитиной.

Фото: Михаил Вдовин

Вице-спикер Орловского областного Совета Михаил Вдовин показал в соцсетях скамейку с Лизой Калитиной. Новый арт-объект установят в обновленном сквере "Дворянское гнездо" в Орле. 

По словам Вдовина, скамейка Лаврецкого со скульптурным изображением Лизы Калитиной выполнена из бронзы в Ростовской области. Ожидается, что новый арт-объект появится в ландшафтном сквере "Дворянское гнездо" к Дню города, однако сроки могут быть скорректированы. Первый зампредседателя Орловского облсовета подчеркнул, что главное - это качество выполненных работ. 

В Орле продолжается реконструкция дома Лизы Калитиной. Первый этап работ уже завершен. В ближайшее время столичные специалисты приступят ко второму этапу.
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