четверг 16.05.2024 10:58:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

9:30, 16 мая 2024 года

Обновленную "Дворянку" в Орле пообещали сдать ко Дню города

Сроки завершения благоустройства снова перенесли.



Сроки сдачи сквера Дворянское гнездо в Орле снова перенесли. Подрядчик заявил, что работы завершат к 5 августа. За ходом благоустройства будет следить попечительский совет.

Вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин проконтролировал ход работ по благоустройству сквера. Основная часть работ выполнена, большая часть плитки уложена вдоль набережной, рабочие готовятся укладывать асфальт, завершаются работы по установке лестницы.

На ротонде появились трещины, которые, по словам Вдовина, не влияют на несущую часть. Строители должны решить проблему в течение недели. За ходом благоустройства будет следить попечительский совет.

Сроки сдачи работ на "Дворянке" уже несколько раз переносились. Причинами были погода и рельеф местности.

По словам представителя подрядчика, парк готов на 90%.


Елена Степовая
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.