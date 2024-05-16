Главная » Новости



9:30, 16 мая 2024 года Обновленную "Дворянку" в Орле пообещали сдать ко Дню города Сроки завершения благоустройства снова перенесли.







Сроки сдачи сквера Дворянское гнездо в Орле снова перенесли. Подрядчик заявил, что работы завершат к 5 августа. За ходом благоустройства будет следить попечительский совет.



Вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин проконтролировал ход работ по благоустройству сквера. Основная часть работ выполнена, большая часть плитки уложена вдоль набережной, рабочие готовятся укладывать асфальт, завершаются работы по установке лестницы.



На ротонде появились трещины, которые, по словам Вдовина, не влияют на несущую часть. Строители должны решить проблему в течение недели. За ходом благоустройства будет следить попечительский совет.



Сроки сдачи работ на "Дворянке" уже несколько раз переносились. Причинами были погода и рельеф местности.



По словам представителя подрядчика, парк готов на 90%.





Елена Степовая



