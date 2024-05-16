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9:00, 16 мая 2024 года В Орловской области смертность в три раза превысила рождаемость Речь идет о первом квартале 2024 года.





Орелстат опубликовал отчет о показателях естественного движения населения в регионе. В январе–марте 2024 года на Орловщине родились 1098 детей, в то время как в аналогичный период 2023-го на свет появились на 97 младенцев больше.

Что касается смертности, то в первом квартале текущего года умерли 2999 орловцев, что на 66 смертей больше. Также вырос показатель смертности детей в возрасте до одного года — шесть случаев против четырех.





