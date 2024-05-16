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8:25, 16 мая 2024 года В Хотынце просел фундамент жилого дома 13 человек отправлены в пункт временного размещения.





Вечером 15 мая в экстренные службы поступило сообщение о проседании фундамента двухэтажки по улице Ленина в Хотынце.



Как рассказали в главном управлении МЧС России по Орловской области, предположительно, в результате порыва водопровода в коммуникационной нише здания произошло проседание и смещение межэтажных перекрытий первого этажа, а также частичное разрушение и смещение внутренних квартирных перегородок. Повреждений несущих стен нет.



В доме проживают 33 человека, 13 отправлены в пункт временного размещения в близлежащей гостинице.





