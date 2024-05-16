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20:52, 15 мая 2024 года Олег Василюха возглавил "Спецавтобазу" Он сменил Сергея Яковенко.



Фото: архив

На должность директора муниципального бюджетного учреждения "Спецавтобаза" назначен Олег Василюха, сменивший вышедшего на пенсию Сергея Яковенко. С назначением на должность и выходом на пенсию Василюху и Яковенко поздравил мэр Юрий Парахин.



– Я хотел бы выразить огромные слова благодарности Сергею Яковенко, человеку, который долгие годы своей трудовой деятельности отдал нашему городскому предприятию. При его участии сегодня "Спецавтобаза" стала финансово устойчивым предприятием, имеющим в своем штате отличных специалистов. Самое главное — оно расширило свои возможности, - сказал мэр.





Олег Василюха приступит к обязанностям 16 мая. В "Спецавтобазе" он уже работал – с 2012 по 2016 годы.





Сергей Силаев



