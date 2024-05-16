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20:30, 15 мая 2024 года В Орле пройдет этап чемпионата России по пляжному волейболу Конструкции начали возводить.



Фото: Андрей Клычков

Глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира 15 мая сообщил, что в конце мая – начале июня в Орле пройдет этап чемпионата России по пляжному волейболу. В скором времени возведут поле для игры.



– Обсуждали отдельно меры безопасности. Соревнование будет проходить на площади Ленина, традиционно для нас, - сказал губернатор.



Площадку для волейболистов начали возводить.





Сергей Силаев



