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20:22, 15 мая 2024 года "Троицкие хороводы" могут отменить в 2024 году Это связано с мерами безопасности.



Фото из архива

Глава Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 15 мая сообщил, что в 2024 году от проведения традиционного праздника в привычном формате могут отказаться. Это связано с вопросами безопасности.



– С большой долей вероятности у нас этого праздника не будет. Давайте мы лучше в районах проведем локально, - сказал губернатор.



Официальное решение еще не принято. Как отметил Клычков, в поле трудно обеспечить полную безопасность для гостей праздника, поэтому глава региона склоняется к отмене хороводов.





Сергей Силаев



