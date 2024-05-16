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19:57, 15 мая 2024 года Зампред Совфеда Инна Святенко пообщается с орловцами Она посетит регион с командой сенаторов.



Фото: "Вести-Орел"

В России во второй раз стартовал проект "Социальный маршрут. Мобильный сенатор". Сенаторы во главе с заместителем председателя Совета Федерации посетят Орловскую, Калужскую, Брянскую и Тульскую области. Тур стартовал 15 мая.



Как сообщили в Telegram-канале Совфеда, парламентарии обсудят с губернаторами и жителями регионов вопросы оказания медпомощи, содействия в трудоустройстве, наставничества для сирот и доступности спортобъектов. Особое внимание уделят поддержке бойцов СВО и их семей.



В поездке поучаствуют как члены комитета СФ по социальной политике, так и сенаторы от регионов. От Орловской области в регион приедет Вадим Соколов.





Сергей Силаев



